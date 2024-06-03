Кардиолог рассказал все о причинах отеков и мифах по их устранению

По словам доцента Государственного университета просвещения кардиолога Гранта Шехяна, отеки не стоит рассматривать как самостоятельное заболевание. Врач уточнил, что первопричиной развития отеков могут быть проблемы с другими органами.

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В частности, в большинстве случаев отеками сопровождаются болезни почек, печени, венозной и эндокринной системы.

Если говорить о почках, причиной развития отеков может стать их некорректная работа по выведению лишней жидкости. Также водный баланс нарушается при нарушении обмена веществ и содержании в почках и печени белка. Со стороны эндокринной системы отеки вызывает гипотериоз.

Поэтому популярный в народе способ избавления от отеков, когда пациент старается ограничить количество употребляемой в день жидкости, не принесет желаемого результата, рассказал Шехян в разговоре с NEWS.ru. Этот метод может сработать, если отеки вызывает ишемическая болезнь сердца, пороки. При данных патологиях рекомендовано наладить водный баланс, особенно вечером.

Чтобы выяснить причину развития отеков врач настоятельно рекомендовал обратиться к специалистам. Поскольку нарушения в работе почек, печени, эндокринной и венозной систем чреваты опасными для жизни состояниями.

Напомним, по словам врача-нефролога, гериатра Людмилы Меркушевой, к болезням почек приводят сидячая работа, никотиновая зависимость, белковая пища, нарушения сна.

Также пагубно на состояние почек влияет злоупотребление анальгетиками, спиртным и кофе.

Чаще всего пациенты игнорируют первые симптомы болезни, отметил специалист, поэтому болезнь диагностируется на поздних стадиях и требует более длительного лечения.

Распознать проблемы с почками самостоятельно можно, отмечают врачи. Чаще всего они сопровождаются изменением цвета мочи, болями в области поясницы, слабостью и апатией.

Чтобы избежать болезней почек Парабина посоветовала соблюдать диету, ограничить употребление соли и блюд, богатых белком, придерживаться здорового образа жизни.