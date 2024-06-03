15-сантиметровый тромб удалили врачи у пациента во Владивостоке

В больницу Владивостока поступил мужчина с жалобой на онемение и острую боль в левой ноге. Врачи диагностировали у него сложный тромбоз, из-за которого он мог умереть в любой момент.

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В приемное отделение «Тысячекоечной» городской больницы поступил 57-летний местный житель с острым нарушением кровообращения в нижней конечности, которое угрожало потерей ноги и даже жизни. Обследование выявило сложный тромбоз на уровне общей подвздошной и поверхностной бедренной артерии.

Пациента экстренно прооперировали, с момента поступления в медучреждение до операционного стола прошло около получаса. Операция длилась более двух часов.

«Пациенту была проведена операция по удалению тромба, тем самым восстановлен кровоток и пациент спасен от трагических последствий. После проведенного вмешательства пациент чувствует себя хорошо», – говорится в сообщении больницы.

Отмечается, что одной из причин заболевания стало курение, которое вызывает склонность к образованию тромбов.

В апреле в Санкт-Петербурге врачи Педиатрического университета сделали операцию новорожденной девочке – у нее вырезали двухкилограммовую опухоль. В марте московские врачи спасли пациента после полуторачасовой остановки сердца.