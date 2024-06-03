Гастроэнтеролог рассказала о способах снятия симптомов отравления без лекарств

Отравление возникает в результате попадания в организм яда или токсина. в том числе некачественных продуктов.

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При пищевом отравлении у пациентов наблюдаются ухудшение самочувствия, расстройство ЖКТ, рвота. Симптомы вызваны токсинами, вырабатываемыми условно-патогенными и патогенными бактериями, попавшими в организм вместе с едой или напитком. Они попадают в кровь и разносятся по организму, вызывая нарушения в работе других органов.

Врачи настаивают, что при симптомах отравления нужно обратиться за квалифицированной помощью. Однако при отсутствии такой возможности и медицинских препаратов, которые могут облегчить состояние, нужно попытаться снять последствия интоксикации самостоятельно.

Для начала нужно отказаться от приема пищи на несколько часов после появления первых признаков отравления. Также не рекомендуется употребление молочных продуктов, свежих овощей и фруктов.

Вместо этого нужно увеличить количество употребляемой жидкости. Так, если обычно ежедневная норма здорового взрослого составляет порядка двух литров, то при отравлении количество выпиваемой жидкости нужно увеличить до 2,5 литров.

Это может быть как чистая вода, так и сладкий чай, а также бульон.

По словам врача-гастроэнтеролога Люберецкой областной больницы Калимат Багатовой, этих рекомендаций нужно придерживаться хотя бы первые дни после отравления.

Когда появится возможность использовать медикаментозную терапию, рекомендовано использовать регидрон. Он поможет восстановить водно-солевой баланс, отметила врач в разговоре с РИА Новости.

Согласно инструкции, один пакетик средства растворяется в литре воды. Приготовленное средство нужно выпить в течение дня.

Напомним, ранее врач Умнов назвал симптомы алкогольного отравления. Это снижение температуры тела, замедленное дыхание, учащенный пульс, несвязная речь. При этом он сообщил, что смертельной дозой спиртного является более 120 мг этанола. Печень не в состоянии переработать такое количество спиртного, поэтому этанол начинает копиться в тканях организма.