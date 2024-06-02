Чем на самом деле они опасны обычные перьевые подушки?

Казалось бы, что может быть безопасней подушки, набитой натуральными пухом и пером. Однако на самом деле перьевые подушки являются настоящими рассадниками опасных микроорганизмов, которые в свою очередь и становятся причиной различных заболеваний человека.

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Грибница в подушке

«Животный мир» перьевых подушек в наше время тщательно исследовали ученые из Манчестерского университета, после чего опубликовали результаты своих изысканий в журнале Allergy. Изучив всего 10 подушек, которые использовались по своему прямому назначению от 1,5 до 20 лет, специалисты выяснили, что в подушках «обитает» более 14 видов грибов и более 1 миллиона спор. Впрочем, это неудивительно: дело в том, что пот и слюна, которые выделяются во время сна у человека, отлично впитываются в перьевые подушки. Благодаря этому создается благоприятная влажная среда для развития и размножения многих микроорганизмов, в том числе плесневых грибов.

Наиболее часто экспертам встречался Aspergillus fumigatus (Аспергилл дымящийся), вид плесневых грибов, который вызывает иммунодефицитные состояния, а также аспергиллез. Как пишут Михаил Недзьведь и Евгений Черствый, авторы издания «Патологическая анатомия», грибы этой группы выделяют токсины, которые поражают ткани человека и стимулируют возникновение аллергических реакций. Именно поэтому врачи, специализирующиеся на лечении бронхиальной астмы, в первую очередь рекомендуют больным избавиться от подушек, набитых пухом и пером. У ослабленных лиц вначале поражаются легкие, затем в процесс вовлекается плевра и лимфатические узлы. Потому нередко эти грибки становятся причиной смерти больных лейкемией.

Клещи, которые нас поедают

Не менее опасны для человека и так называемые пылевые клещи, синантропные клещи из класса паукообразных (пироглифы). Ученые из Университета Кингстона обнаружили, что только в одной постели постоянно живёт около 1,5 миллионов пироглифов. Как утверждает Рахим Хаитов, автор издания «Аллергология и иммунология», именно постельное белье, матрасы и, конечно, подушки (в особенности перьевые) представляют идеальную среду для обитания клещей. Во-первых, клещи, как и грибы, любят влажные (влажность около 60-70%) и теплые (температура около 25 C) места, а, во-вторых, пироглифы питаются слущенным наружным слоем кожи человека, а также самим птичьим пером. Так что подушки для клещей не только дом, но и стол.

Однако вред здоровью человека причиняют не столько сами клещи, сколько результаты их жизнедеятельности. Дело в том, что в процессе пищеварения клещи выделяют микроскопические фекальные шарики. За десяток лет фекалии клещей могут удвоить вес целого матраса. Именно фекалии и становятся причиной различных аллергических реакций, респираторных заболеваний, кожных болезней, так как проникают при дыхании в легкие, попадают на кожу и т.д.. В частности, выделения клещей способны вызывать упомянутую ранее бронхиальную астму, аллергический ринит, атипический дерматит.

Избавление от источника болезней

Подушки, набитые пухом и пером птицы, создают дополнительную проблему для потребителей еще и в том, что их невозможно тщательно почистить, а тем более постирать. Раньше перьевые подушки принято было проветривать или выносить их на мороз, но подобные меры были и остаются недостаточно эффективными. От клещей, например, избавиться вовсе не просто. Клещи погибают только при температуре выше 60 C, при влажности менее 50 % и только под прямыми солнечными лучами (в ультрафиолетовой излучении). Поэтому врачи советуют ослабленным людям, тем, кто страдает пониженным иммунитетом, и склонен к аллергическим реакциям лучше вообще отказаться от перьевых постельных принадлежностей.

Перьевые и пуховые подушки и одеяла следует заменить на изготовленные из ваты, синтепона или другого синтетического материала, который можно легко постирать. Синтепоновую подушку, к примеру, необходимо стирать не менее 1 раза в 3 месяца. Однако далеко не все любители перьевых подушек готовы с ними расстаться. Таким людям специалисты рекомендуют отдавать подушки в химчистку, а также менять их хотя бы 1 раз в 6 месяцев, так как именно за этот период в перьях скапливается уже близкое к опасному количество микроорганизмов. Помогут минимизировать контакт со спорами грибов и клещевыми фекалиями специальные чехлы для подушек и матрасов.