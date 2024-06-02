Эксперт заявил, что чеснок помогает в борьбе с бессонницей

О свойствах чеснока как антибиотика знают многие, однако у овоща есть ещё одна способность: он помогает в борьбе с бессонницей. Об этом пишет «Медздрав.Infо».

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«Как известно, запах чеснока оказывает седативное действие, способствует расслаблению и быстрому засыпанию. Резкий запах очищает носовые пазухи. Это также облегчает засыпание», — отмечает издание.

Для большей эффективности рекомендуется измельчённый зубчик чеснока поварить в молоке примерно три минуты, остудить и пить с ложкой мёда примерно за полчаса до того, как отправиться в постель. Свежий овощ можно заменить аптечным, из капсулы. Запах будет не настолько резким, а эффективность останется прежней.

Кроме того, характерный аромат благотворно влияет и на иммунную систему.

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