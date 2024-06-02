Хирурги спасли мужчину с многоэтажным атеросклерозом сосудов ног

75-летний мужчина вызвал скорую помощь из-за нестерпимой боли в ногах. Она оказалась вызвана закупоркой нескольких сосудов ног тромбами. Об этом сообщается в Telegram-канале Института Склифосовского.

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Обследование показало, что у мужчины было многососудистое атеросклеротическое поражение ног, которое иногда называют многоэтажным. Тромбами были закупорены аорта и артерии обеих ног, а также почти перекрыт кровоток в подвздошной и бедренной артериях. Обширное поражение сосудов в каждом втором случае приводит к ампутации ног.

"Специалисты Склифа сделали все, чтобы этого не допустить. Учитывая возраст и сопутствующие заболевания пациента, вмешательство провели сразу двумя бригадами хирургов в гибридной операционной Флагманского центра", — рассказали сосудистые хирурги в телеграм-канале института.

Хирурги частично восстановили кровоток в правой ноге, которая пострадала сильнее. Для этого мужчине установили протезы, по которым кровь из относительно менее пострадавшей левой ноги стала поступать в правую. Затем через прокол в бедре врачи установили стенты для сохранения протока в артериях и аорте. Им удалось полностью восстановить кровоток, и мужчина выписался из больницы без жалоб, сохранив способность ходить.