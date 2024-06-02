Врачи рассказали, как защитить организм во время сильной жары

Врачи предупреждают: подолгу находиться под открытым солнцем в жаркую погоду опасно. «Вечерняя Москва» выяснила, как защитить себя от зноя без вреда для здоровья.

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Сильная жара плохо влияет на метеозависимых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечает главный врач Клинической больницы имени Виноградова, заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова:

"Аномальное тепло может негативно сказаться и на здоровье пожилых людей. В ближайшие дни мы, медики, советуем москвичам быть особенно внимательными к своему здоровью."

В первую очередь не стоит забывать о головном уборе. Чтобы не получить солнечный удар, носите на голове кепки, бейсболки, шляпы или косынки. Под прямыми солнечными лучами, а особенно под воздействием высоких температур голову может напечь за полтора-три часа. Первые симптомы перегрева— головная боль и головокружение. Сосуды расширяются, и кровь начинает застаиваться. При этом человек может испытывать тошноту. Одышка, потемнение в глазах, галлюцинации и даже потеря сознания — это тоже признаки солнечного удара. Шутить с организмом в жару категорически не стоит. Может даже остановиться сердце.

В такую погоду, по словам специалиста, очень важно и нужно носить одежду светлых тонов из хлопковых или льняных тканей.

"Она не так притягивает солнечные лучи, — поясняет врач. — И никакой синтетики. Еще не стоит забывать, что необходимо пить как можно больше обычной негазированной воды. Минимум 2 литра в день. И не забывайте брать ее с собой, особенно если вы вынуждены куда-то поехать на общественном транспорте. Также в жару не рекомендуется употреблять жирную пищу и заниматься спортом. А вообще без необходимости в такую погоду лучше не выходить из дома, воздержаться от прогулок и по возможности поработать из дома."

По крайней мере, в середине дня лучше от солнца прятаться.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что жаркая «июльская» погода может смениться кратковременным похолоданием. Понижение температуры воздуха, по его словам, возможно в середине первой декады июня.

Прямая речь

Татьяна Позднякова, главный специалист информационного агентства «Метеоновости»:

"Ночь 29 мая в центре Москвы оказалась самой теплой с начала года. На Балчуге минимальная температура составила +18,1 градуса. За пределами Садового кольца ночью было от +12 до +15 градусов. Ближайшие ночи в столичном регионе будут теплее на 2–3 градуса. А в Москве они станут уже душными."

Пляж зовет!

Неплохой способ освежиться в жару — искупаться в ближайшем водоеме. Пока в столице это можно делать в трех зонах отдыха, однако список разрешенных мест для купания может вырасти.