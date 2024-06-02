В НМИЦ радиологии Минздрава спасли пациентку с кровоточащим раком груди

36-летняя женщина игнорировала симптомы рака молочной железы из-за страха врачей. Она попала в больницу с 4-й стадией заболевания. Об этом сообщается в Telegram-канале НМИЦ радиологии Минздрава России.

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Какое-то время назад женщина заметила небольшое уплотнение в молочной железе. Она рассказала, что избегала похода к врачу из-за страха услышать диагноз. Опухоль продолжила расти и вышла за пределы груди. Женщина обратилась к врачам лишь когда боль перестала купироваться лекарствами и стала нестерпимой и пронизывающей.

По месту жительства пациентке диагностировали 4-ю стадию рака молочной железы и предложили паллиативное лечение, направленное на улучшение качества дожития. В МРНЦ имени А.Ф. Цыба (филиале НМИЦ радиологии Минздрава России) ей предложили индивидуальную схему лечения.

"Как правило, такие ситуации сопровождаются сильной болью, рецидивирующими кровотечениями, распадом опухоли со зловонным запахом. Молочная железа приобретает фиолетово-бордовой цвет, сильно деформируется и увеличивается в объеме", — рассказал врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения МРНЦ имени А.Ф. Цыба Дмитрий Надинский.

Пациентке провели несколько курсов химиоэмболизации. Этот метод позволяет точечно подвести химиопрепарат к пораженным тканям в максимальной концентрации. Женщина стало лучше, ушли кровотечения из опухоли. Затем врачам удалось выполнить радикальную мастэктомию (удаление молочной железы вместе с подлежащей жировой клетчаткой, регионарными лимфоузлами, а также малой или большой грудными мышцами). После лучевой терапии женщине удалось вылечиться: с тех пор прошло полтора года, состояние молодой женщины стабилизировалось.