Как отличить малярийного комара от обычного?

Активность кровососущих насекомых в летний период – явление обычное. Многие сейчас панически боятся укусов клещей и забывают про существование малярийных комаров. Однако они также могут быть переносчиками возбудителей опасных заболеваний.

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Как сообщает тг-канал «‎Объясняем. Волгоградская область», отличить малярийного комара от обычного довольно просто. В первую очередь у него очень длинные задние ножки и усики. Они почти такие же, как хоботок кровососущего насекомого.

Кроме того, если обратить внимание на то, как сидят паразиты, можно заметить, что обычные комары держат тело прямо и слегка опускают брюшко. У малярийных оно, наоборот, приподнято, а голова опущена вниз.

Также стоит помнить, что укусы этих насекомых не представляют никакой опасности, если они не являются носителями опасных инфекций.