Онколог раскрыл, что происходит с мозгом при глиобластоме

Глиобластома — это одна из самых агрессивных форм онкологии, которая поражает мозг и часто становится причиной смерти пациентов. Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, что происходит с мозгом при этой форме рака.

© Вечерняя Москва

"Мозг постепенно выходит из строя, перестает выполнять свои прямые функции. Конечно, опухоль — не существо, которое грызет мозг, но она своим клеточным делением формирует опухолевую массу, разрушающую окружающую ткань", — пояснил Черемушкин.

Онколог добавил, что с развитием опухоли она начинает разрушать мозг, потому что занимает его место. Опухоль сдавливает структуру и снижает динамику ликворообращения спинно-мозговой жидкости. В результате человек начинает утрачивать свои базовые навыки: перестает ходить или сидеть, продолжил врач.

При этом, подчеркнул специалист, отдельные группы клеток способны создавать метастазы, которые тоже представляют собой отдельные опухоли. В этом случае уже не исключено массивное поражение мозга. Из-за нарушений двигательной системы у человека постепенно формируются тромбы в различных местах, пневмонии, пролежни. И по большому счету пациент погибает от осложнений, заключил Черемушкин.

Помимо этого, врач в беседе с «ВМ» назвал первые симптомы возникновения глиобластомы, а также рассказал о способах лечения онкологического заболевания.