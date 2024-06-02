В Калининграде 33 человека заразились сальмонеллезом после заказа ПП-продуктов

Более 20 человек сейчас проходят лечение в инфекционном стационаре в Калининграде. Среди заболевших - один ребенок и один подросток.

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Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Сальмонеллезом калининградцы заразились после употребления продукции здорового питания, которую в нарушение санитарных норм изготавливал местный индивидуальный предприниматель.

"Сейчас проводится эпидемиологическое расследование. Количество пострадавших уже увеличилось до 33 человек, 21 из которых проходит лечение в стационаре инфекционной больницы", - прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали многочисленные нарушения в части хранения продуктов, технологии их приготовления, содержания пищеблока и даже мытья посуды. С кухни изъяли более 62 килограммов просрочки без должной маркировки.

Кроме того, индивидуальный предприниматель не уведомил контролирующие органы о начале своей деятельности, хотя такой порядок прямо определен законом.

Предприятие закрыли на время проведения расследования.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.