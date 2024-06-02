Врач рассказал, сколько живут с раком мозга

Опухоль головного мозга трактуется как одна из самых агрессивных форм рака и часто имеет высокую смертность. О том, сколько может прожить пациент с этим серьезным диагнозом, «Вечерней Москве» рассказала врач-онколог Евгения Черемушкина.

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По словам медика, в онкологии нет понятия «выздоровление», однако существует трактовка «жизнь без признаков болезни».

"То есть мы всегда готовы, что болезнь может вернуться в любой момент. При лучшем раскладе пациент, который успешно проходит терапию, должен быть настороженным минимум два года. В этот период организм особенно уязвим для рецидива", — пояснила Черемушкина.

Онколог подчеркнула, что лишь по истечении пяти лет наступает так называемое плато. В этот момент пациента снимают с учета, если в его истории болезни не встречалось рецидивов. Спустя это время риск, что опухоль снова начнет прогрессировать, минимален.

Первыми звоночками, которые намекают на развитие онкологии, являются состояния, когда у человека в повседневной жизни развивается дисфункция различных систем. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».