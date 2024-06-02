Россиян напугали опасными кровососущими мухами, которые переносят болезни

Многие издания сообщили о том, что на Иркутскую область буквально напала новая страшная муха, которая пьёт кровь у своих жертв и при этом переносит различные болезни, клещей и птичьих вшей. Однако оказалось, что эта муха — явление вовсе не новое и уже хорошо изученное. Разбираемся в вопросе.

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Что случилось в Иркутской области

Многие иркутские СМИ сообщили о том, что в области появилась новая опасная муха Ornithomya helvipennis, которая пьёт кровь и переносит болезни. Об этом рассказали учёные Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

Чем это оказалось на самом деле

Однако на самом деле исследователи не открыли новый вид мух, они изучили новый вид мух-кровососок. У этой новой разновидности крылья отличаются по цвету от уже известных видов и есть глазки. А вообще кровососущих мух в мире уже 31 разновидность, и в России о них точно знают. Эти насекомые встречаются в основном в умеренных широтах Старого Света.

Ранее такие мухи-кровососки (оленьи кровососки, или лосиные мухи) встречались даже в московских парках. Как рассказал биолог, заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко, такие мухи в основном нападают на животных. Но и людей они не игнорируют, если те попали в зону их обитания.

По словам специалиста, кровососки могут переносить болезнь Лайма.

Как отличить муху-кровососку от обычной

Ранее зоологи РАН подробнее рассказывали о том, как отличить опасную муху от обычной и как можно от неё защититься. Узнать об этом можно здесь.