Как в Москве оказывают экстренную помощь при инсульте?

В Москве за последние восемь лет в несколько десятков раз увеличилось количество операций по удалению тромбов из сосудов при ишемическом инсульте. Уровень лечения сердечно-сосудистых заболеваний в российской столице отвечает лучшим мировым стандартам. Например, время оказания медпомощи сокращено до четырех минут, передает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

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Скорая помощь подъехала к городской клинической больнице имени Вересаева. Пациента с подозрением на инсульт доставляют на каталке в противошоковое отделение. Счет идет буквально на минуты. Самое главное, как говорят медики, – сократить время от двери до иглы. Терапевтическое «окно» в 4,5 часа – так называемый период, когда пациенту важно оказать всю необходимую помощь. При ишемическом инсульте в мозге каждую минут гибнут миллионы нейронов.

«Поступила пациентка 63 лет, мы не знаем достоверно время начала. Обнаружены симптомы инсульта после сна. Она доставлена бригадой скорой помощи прямо в аппарат КТ. Осмотрел невролог, взяли кровь. Подготовлена для проведения компьютерной томографии», – рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ГКБ им. В.В. Вересаева Джавгарат Муртазалиева.

В считанные минуты пациенту делают КТ, МРТ. Все находится рядом, чтобы как можно быстрее и точнее видеть всю картину поражения мозга. Но уже во время этих процедур внутривенно проводится тромболитическая терапия, которая помогает растворять тромб. Если необходимо, в соседнем кабинете есть операционная. Операция называется тромбоэкстракция. Сгусток, закрывающий сосуд, могут удалять с помощью вакуума или стент-ретривера – сетчатого устройства, которое захватывает и удаляет тромб.

«Пациент поступает к нам, и мы в течение довольно быстрого времени, 10-15-20 минут, убираем этот тромб различными методиками» – рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ГКБ им. В.В. Вересаева Михаил Струценко.

Пациента Дениса Ершова готовят к выписке. Постепенно к нему возвращается способность двигать левой рукой и ногой. 10 дней назад он поступил в больницу с диагнозом ишемический инсульт. С вечера, говорит, почувствовал себя плохо.

«А вдруг, пройдет. Я переночевал, утром проснулся – тоже самое. Вызвал «скорую», потом уже меня увезли», – рассказал пациент Денис Ершов.

Таких спасительных операций пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями за последние восемь лет в Москве стало в 30 раз больше. Уровень лечения таких заболеваний в столице отвечает лучшим мировым стандартам.