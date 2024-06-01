Редчайшая кровь с нулевым резус-фактором спасла жизнь малыша в Иркутске

Много ли это – 300 миллилитров? Три-четыре глотка воды или тарелка манной каши. Но в отдельных случаях 300 миллилитров могут по-настоящему спасти жизнь.

В перинатальном центре имени Малиновского в Иркутске на 31-й неделе беременности родился малыш. Для профессионалов принять такие роды и выходить недоношенного – не проблема. Но у этого малыша была уникальная кровь с нулевым резус-фактором. Ему требовалось срочное переливание редчайшей крови в мире.

– Согласно последним данным, в мире проживает не более 100 человек с «отсутствующим» резус-фактором. Мама ребенка оказалась его обладателем. Из-за несовместимости по резус-фактору с плодом, кровь матери вырабатывала антитела, что приводило к выкидышам, много лет беременности не заканчивались родами, – рассказали в минздраве Иркутской области

Мальчик родился в тяжелом состоянии, согласно диагнозу, у него отечная форма гемолитической болезни новорожденных. Найти такой тип крови очень сложно. В России она оказалась только в Москве, в банке Зеленограда – ГКБ имени М.П. Кончаловского.

– Министр здравоохранения региона Андрей Модестов обратился к руководителю Департамента здравоохранения Москвы Алексею Хрипуну, который поспособствовал в доставке крови в Иркутск дважды. Это первый случай такого взаимодействия и экстренной доставки редкой крови на большое расстояние в России, – рассказал главврач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин.

В Зеленограде уникальные эритроциты крови разморозили, разделили на три дозы по 100 мл и отправили в Иркутск – уже в течение суток кровь доставили в Восточную Сибирь.

В пресс-службе зеленоградской ГКБ рассказали, что уникальный запас редких фенотипов крови удалось сформировать благодаря кропотливой работе сотрудников отделения трансфузиологии, которая ведется с 1982 года.