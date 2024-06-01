На какие болезни может указывать цвет языка

Цвет языка может указывать на серьезные заболевания. Об этом рассказала терапевт Зарема Тен, пишет Общественная Служба Новостей.

По словам врача, язык здорового человека имеет бледно-розовый цвет, без налета, на нем четко различимы сосочки, а также срединная складка. Возможен легкий налет белесого цвета, который не является признаком заболевания, если легко удаляется зубной щеткой.

Специалисты оценивают несколько параметров языка: размер, цвет, визуализацию сосочков, наличие отпечатков зубов, сухой ли он или влажный, имеются ли трещины, язвы, налет различного цвета, рассказала врач.

«Мы смотрим и на цвет слизистой, и на возможный налет на языке, в зависимости от местоположения налета: у корня, по всему языку, насколько он плотный, переходит ли он на противоположную сторону языка, имеется ли у него неприятный запах, какого он цвета», – объяснила Тен.

Специалист также предупредила, что высыпания на языке могут говорить о начальной стадии онкологического заболевания.

Ранее терапевт Алексей Жито рассказал, что причиной икоты может быть выход из теплого помещения в холодное, неправильный прием пищи, когда человек заглатывает большое количество воздуха, а также неправильная работа ЖКТ, когда в желудке увеличивается количество бактерий, выделяющих газообразные вещества.