У женщины выявили рак после травмы пальца на ноге

У 55-летней Шэрон Дейли выявили рак желудка последней стадии после травмы пальца на ноге. Историю рассказало издание The Sun.

Перед отпуском на Тенерифе с семьей Дейли ушибла палец на ноге. Она не стала сразу обращаться за медицинской помощью, а уехала отдыхать. Весь отпуск она мучилась от боли и ковыляла на одной ноге, и лишь по возвращении домой отправилась к врачам.

Во время обследования женщина сообщила, что у нее появилась одышка, и врач сделали анализ крови. Результаты были настолько неудовлетворительными, что пациентке назначили дополнительное обследование, по итогам которого врачи обнаружили у нее рак желудка четвертой степени. Сначала специалисты планировали провести операцию, но позже стало ясно, что удалить опухоль не получится. Прогнозы медиков были неутешительными: без химиотерапии Дейли прожила бы не более полугода, а с ней — около года.

И только после этого женщина поняла, что ранее проигнорировала симптомы смертельно опасной болезни.

Меня сильно тошнило, у меня немного болел живот, но я не обращала на это внимания. Усталость я списывала на психическое состояние. У меня не было серьезных проблем со здоровьем. Я регулярно делала маммографию, чтобы исключить рак груди, прохожу обследования кишечника, но желудок не проверяла, - Шэрон Дейли, пациентка с раком желудка

После постановки диагноза британка призналась, что будет как можно больше времени проводить с близкими, особенно с любимой племянницей. Также она, заядлая путешественница, хочет вычеркнуть из списка желаний пару пунктов.

«Раньше я мечтала посетить Индию, но теперь мне это не под силу. Однако я очень надеюсь съездить в Портофино и переночевать в Восточном экспрессе», — призналась Дейли.

Ранее онколог Хамис Магомедова предупредила, что хронический недосып может спровоцировать развитие рака. По ее словам, привычка мало спать и ложиться в постель после 23:00 вызывает циркадный стресс.