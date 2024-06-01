Первые звоночки: как живут и умирают люди с опухолью головного мозга

30 мая после продолжительной борьбы с глиобластомой умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Опухоль головного мозга считается одной из самых агрессивных форм онкологических заболеваний и часто становится причиной гибели пациентов. Подробнее о том, как протекает недуг, какие симптомы его выдают и почему у заболевших почти нет возможности исцелиться, — в материале «Вечерней Москвы».

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Сложный центр

По словам врача-онколога Евгения Черемушкина, сложность опухоли головного мозга состоит в том, что в этой части организма находится большое количество различных центров: интеллектуальных, чувствительных, двигательных.

— Маневрировать там очень сложно, потому что каждый миллиметр содержит важные структуры и центры. Там не разойдешься хирургически. Конечно, сейчас появились методы локальной и лучевой терапии, которые уже отработаны. Также существуют и методы борьбы с помощью химиотерапии, которая имеет возможность проникать в головной мозг (хотя далеко не все препараты могут преодолевать барьер между тканью мозга и остальным организмом), — пояснил специалист.

Первые сигналы

Первыми звоночками, которые намекают на развитие онкологии, являются состояния, когда у человека в повседневной жизни развивается дисфункция различных систем, рассказал онколог:

— Может резко ухудшиться зрение или координация, измениться внутричерепное давление (но это можно определить только через МРТ, а его просто так никто не делает). Так или иначе любой нетипичный симптом должен насторожить человека и заставить его пройти обследование. Из-за опасности болезни лучше сразу провериться на наличие новообразований, потому что перспектива лечения зависит от скорости выявления опухоли.

Что происходит с мозгом

С развитием опухоли она начинает разрушать мозг, потому что занимает его место, сдавливает структуру и снижает динамику ликворообращения (спинно-мозговой жидкости), пояснил Черемушкин:

— Мозг постепенно выходит из строя, перестает выполнять свои прямые функции. Конечно, опухоль не существо, которое грызет мозг, но она своим клеточным делением формирует опухолевую массу, разрушающую окружающую ткань. Притом отдельные группы клеток способны создавать метастазы, которые тоже представляют собой отдельные опухоли. В этом случае уже не исключено и массивное поражение мозга.

Если опухоль прогрессирует, человек начинает утрачивать свои базовые навыки: перестает ходить или сидеть, продолжил онколог.

— Если он перестает ходить, нормальная функция жизненно важных органов нарушается. Конечно, можно поддерживать все эти системы с помощью искусственной вентиляции легких или стимулировать сердечную работу, но все равно это малоэффективно. Постепенно формируются тромбы в различных местах, пневмонии, пролежни. И по большому счету человек погибает от осложнений, — сообщил врач.

Причиной смерти при опухоли мозга, по словам специалиста, чаще всего становятся именно другие системные нарушения: проблемы с легкими, печенью, почками или тромбы в сердце.

Как долго живут пациенты с опухолью мозга

Эксперт уверен, что в онкологии нет понятия «выздоровление», есть понятие «жизнь без признаков болезни».

— То есть мы всегда готовы, что болезнь может вернуться в любой момент. При лучшем раскладе пациент, который успешно проходит терапию, должен быть настороженным минимум два года. В этот период организм особенно уязвим для рецидива, — предупредил собеседник «ВМ».

Только по прошествии пяти лет наступает так называемое плато, и человека снимают с учета, если рецидивов не было. Спустя такое время риски того, что опухоль снова начнет прогрессировать, маловероятны, уточнил Черемушкин.

Все зависит от настроя

Даже злокачественную агрессивную опухоль можно достаточно долго контролировать, заверил онколог.