Тысячи пациентов в Великобритании получат вакцины против рака

Великобритания начинает крупномасштабные исследования персонализированных вакцин от рака. Об этом сообщает Telegram-канал «Без рецепта».

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В клинических испытаниях примут участие тысячи пациентов. мРНК-вакцины будут разрабатывать, учитывая индивидуальные особенности опухоли. Препараты научат организм самостоятельно распознавать раковые клетки и уничтожать их. Предполагается, что это снизит риск рецидива рака после основного лечения. На создание персонализированного лекарства потребуется несколько недель.

Первые вакцины будут протестированы на пациентах с опухолями толстой кишки, кожи, легких, мочевого пузыря, поджелудочной железы и почек.

Первым участником программы Cancer Vaccine Launch Pad стал 55-летний преподаватель университета Эллиот Пфебве, которому диагностировали колоректальный рак. Ему сделали операцию и провели курс химиотерапии, однако анализы показали возможность рецидива, поэтому мужчина решился принять участие в исследованиях.