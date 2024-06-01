Названы неочевидные причины потери зрения

Накладные ресницы и чтение в транспорте могут стать причиной потери зрения, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Эти и другие неочевидные факторы, негативно сказывающиеся на здоровье глаз, эксперт назвал «Известиям».

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По словам Ионова, чтение в транспорте — один из факторов, ухудшающих зрение. Когда глаза бегают по маленькому экрану, пытаются уловить мелкий шрифт, сфокусировать зрение во время движения, увеличивается нагрузка на сетчатку глаза.

Вредит остроте зрения и стресс, так как при выработке адреналина происходит спазм сосудов, объяснил Ионов. И чем больше в жизни человека стрессов, тем хуже у него зрение.

Зрение может ухудшиться с возрастом из-за образования в сосудах глаз холестериновых бляшек. Патологические изменения сосудов сетчатки — также частый спутник сахарного диабета, когда сосуды склерозируются на фоне высокого сахара в крови, который переходит в жиры. А жиры в виде бляшек оседают и забивают сосуды.

И напоследок эксперт предупредил, что поклонницы накладных ресниц также рискуют столкнуться с ухудшением зрения, так как химические вещества при попадании на роговицу способны вызвать покраснение, раздражение и спазм сосудов глаза.

Ранее Станислав Ионов назвал главные причины облысения мужчин. И в первую очередь он назвал нарушение в гормональном фоне.