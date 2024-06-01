«Вырабатывается канцероген»: чем полезны шпроты и для кого они опасны

Шпроты полезный и вкусный продукт. Однако выбирать их эксперты советуют с осторожностью. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Начнем с того, что шпроты — это не какой-то конкретный вид рыб. То есть, конечно, такая рыбка — шпрота из семейства сельдевых — науке известна. И из нее, собственно, начинали производить шпроты. Но со временем в дело пошли и другие рыбы — килька, тюлька, салака, анчоус. В шпротах есть витамины А, D, витамины группы B, витамин E. Однако они довольно калорийны.

Как выбрать качественную красную икру

— Рыба сама по себе содержит большое количество жира, а вместе с маслом она является ценным источником энергии. Но, с другой стороны, людям с избыточным весом это может и навредить: калорийность шпрот составляет 363 кКал на 100 граммов, — отмечают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве советуют выбирать шпроты в стеклянных банках или в металлических, но со стеклянной крышкой. Так можно оценить внешний вид товара. Качественные шпроты должны быть целыми. Если содержимое скрыто, оцените внешний вид самого контейнера.

Диетологи утверждают, что рыбные консервы не стоит добавлять в меню людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или желчного пузыря.