Мясников назвал плохую заживляемость ран возможным симптомом диабета

Длительный процесс заживления ран может указывать на развитие сахарного диабета. Об этом рассказал телеведущий и главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников.

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«Контролируйте хотя бы в момент получения травмы инсулин. Нужно держать сахар пониженным хотя бы 2–3 недели», – передает слова специалиста РОСБАЛТ.

Мясников объяснил, что длительное заживление ран может также быть показателем сниженного иммунитета или венозной недостаточности. В такой ситуации необходимо принимать меры по снижению уровня сахара в крови.

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