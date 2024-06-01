Чем опасен тополиный пух?

Тополиный пух опасен в нескольких отношениях – он вызывает аллергию, провоцирует пожары, может вывести из строя автомобиль, пишет «Парламентская газета».

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Семена тополя легко воспламеняется, поскольку содержит масла и другие горючие вещества. Пожары, вызванные пухом, могут распространяться очень быстро. Самый эффективный способ борьбы с пухом – поливать его водой, затем сметать и выбрасывать в мусорный контейнер.

Во время цветения тополей воздух бывает насыщен пыльцой растений, которая оседает на летающих тополиных семенах. Именно она, а не собственно пух, который выступает лишь в роли «перевозчика», досаждает аллергикам. При этом частицы пуха могут попадать в дыхательные пути и вызывать раздражение слизистой, насморк, кашель и обострение астмы.

Пух может нанести вред автомобилю, попадая в воздухозаборник или оседая на решетке радиатора, что вызывает перегрев двигателя. А попадание пуха в подшипники колес может привести к износу и повреждению деталей. В машине может засориться и салонный фильтр, что приведет к духоте.

Домашних животных нужно стараться держать подальше от мест скопления тополиного пуха. Собаки и кошки, как и люди, от попадания пуха могут чихать, испытывать слезоточивость, зуд и даже проблемы с дыханием. Если животные случайно проглотят много пушинок, те могут склеиться в желудочно-кишечном тракте, что приводит к проблемам с пищеварением. Кроме того, тополиный пух собирает пестициды и другие химические вещества, которые могут вызвать нарушение здоровья питомца.