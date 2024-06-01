Ошибка во время еды, которая вызывает разрушение поджелудочной и рак

Принято считать, что неприятное ощущение после еды - недомогание - связано с нарушением в работе поджелудочной. Но тут важнее объем пищи и то, что именно съел человек.

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Как пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, тяжесть после еды связана с объемом пищи, которую человек употребил, а не с перевариванием.

Что касается поджелудочной, то ее выводит из строя холестериновый удар.

"Она очень чувствительна к содержанию в крови самого холестерина", - отметил Сергей Вялов.

В результате, переев жиров, человек может столкнуться, например, с нарушением желчевыделения. Еще одно последствие - приступ панкреатита.

Рассказал гастроэнтеролог и о влиянии на организм алкоголя. Принято считать, что спиртное бьет первым делом по печени.

"Попадает он не только в печень, но и в поджелудочную", - предупредил специалист, добавив, что курение (как то часто бывает во время застолья) делает ситуацию еще более опасной.

"Никотиновый удар" стимулирует реакцию сосудов и вместе с токсическим действием алкоголя разрушает клетки железы.

Дополнительное испытание для поджелудочной - десерт, отметил врач.

"Кроме пищеварительных ферментов железа вырабатывает инсулин, регулирующий уровень сахара в крови", - напомнил врач.

Стоит иметь в виду, что повышенный уровень инсулина, спровоцированный в том числе избыточным весом, может не только вызывать развитие сахарного диабета, но и образование опухоли в поджелудочной. Поэтому важно контролировать количество жирной пищи за один прием пищи, не нагружая организм дополнительно алкоголем, десертами, исключить курение.