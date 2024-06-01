Пять несуществующих болезней, которые часто «выявляют»

Врач-терапевт Анна Жукова заявила, что иногда у пациентов диагностируют заболевания, которых не существует. Они отвергаются доказательной медициной и ставятся под большое сомнение.

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По словам врача, людям часто ставят диагноз «вегетососудистая дистония» (ВСД), которого нет в Международной классификации болезней (МКБ-10). Она отметила, что такой диагноз ставят тем, кто обращается с жалобами на слабость, головокружение, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение или головную боль.

«На самом деле за такими жалобами могут маскироваться серьезные заболевания, которые требуют правильного подхода в диагностике и лечении», – передает слова Жуковой «Прайм».

Вторым таким диагнозом выступает дисбактериоз. Обычно он ставится людям с нарушениями функции желудочно-кишечного тракта. Жукова обратила внимание, что это не отдельное заболевание, а нарушение баланса микрофлоры кишечника под действием тех или иных временных факторов. В таком случае, по словам врача, необходимо лечить патологию ЖКТ, а не пить пробиотики и соблюдать диету.

Третий распространенный диагноз – остеохондроз, который ставят людям без должной диагностики. По словам Жуковой, такой подход приводит к неверной тактике лечения пациента и разным осложнениям.

При этом заболевание действительно существует, но устанавливается оно лишь после тщательного обследования.

Четвертое заболевание – песок в почках, или микронефролитиаз. По словам врача, его могут поставить людям по результатам рентгена или УЗИ. Обычно это является начальной стадией мочекаменной болезни, а потому лучше пройти консультацию уролога и предотвратить дальнейшее развитие заболевания.

Также людям часто ставят авитаминоз. Жукова отметила, что такое состояние организма требует тщательного подхода к диагностике и лечению. При этом важно избегать самолечения, а употреблять витаминные комплексы рекомендуется лишь после полноценного обследования.