Врач назвал лучшие продукты для ЖКТ и насколько важно регулярное питье

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) встречаются во всех возрастных группах населения и занимают 4 место среди заболеваний. Заболевания ЖКТ появляются в основном из-за неполноценного питания и нарушений режима питания, недостаточного водного режима, избыточного веса, стресса, низкой физической активности, инфекционных заболеваний и вредных привычек. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Несвит, врач-педиатр, нутрициолог, сотрудник научного отдела МИИН (Международный Институт Интегративной Нутрициологии).

© unsplash

«Наиболее распространены воспалительные заболевания желудка, кишечника, печени, заболевания желчного пузыря и поджелудочной железы. Среди симптомов, сигнализирующих о нарушении функций ЖКТ, чаще всего встречаются: изжога и чувство жжения на протяжении пищевода, метеоризм, урчание в животе, тошнота, отрыжка, запах изо рта, снижение аппетита, снижение массы тела и боли в разных областях живота, запоры», — объяснила она.

По словам врача, для полноценной работы органов пищеварения необходимо полноценное, сбалансированное, регулярное питание, которое обеспечивает поступление в организм нужных веществ (белки, жиры, углеводы, минералы, микроэлементы, витамины).

«Соблюдение питьевого режима — это забота о здоровье органов пищеварения. Теплая вода, выпитая утром, способна «разбудить» пищеварительную систему и подготовить ее к принятию пищи. Вода помогает улучшить желчеотток, вызывая сокращение желчного пузыря. Важно помнить о том, как вода влияет на наш организм и какие функции выполняет. Помимо утоления жажды, вода поддерживает оптимальный тепловой режим клетки, растворяет и выводит из организма вредные и отработанные вещества (токсины, гормоны, продукты метаболизма), защищает суставы от износа, стимулирует движение лимфы, участвует в формировании смазочных жидкостей, разжижает желчь и кровь, препятствуя образованию тромбов, участвует в ферментативных реакциях — расщепление белков, углеводов происходит в результате взаимодействия ферментов и воды», — добавила эксперт.

При определении нормы потребления воды в день можно ориентироваться на формулу: 30 мл на 1 кг идеальной массы тела. Потребность в воде увеличивается при повышении температуры, физической нагрузке, грудном вскармливании, обезвоживании.

«Если же пренебрегать достаточным употреблением воды, то можно получить проблемы в работе пищеварительной системы, сгущение крови, риск тромбозов, общую интоксикацию организма и ослабление иммунитета. Рекомендовано выбирать воду для питья с нейтральным pH 7,0. Измерить этот показатель можно с помощью специальных тест-полосок, которые продаются в аптеке или интернет-магазинах», — подчеркнула врач.

Второе, что важно для нормальной работы ЖКТ, — продукты, богатые клетчаткой. Они должны быть в рационе каждого человека. Она благоприятно влияет на работу органов желудочно-кишечного тракта.

Существует два вида клетчатки — растворимая и нерастворимая. Практически все растения содержат оба вида, но в разных пропорциях.

«Благодаря клетчатке можно улучшить прохождение пищи по кишечнику — профилактировать запоры и добиться чувства насыщения. А также клетчатка — это питание для микрофлоры и способ замедлить усвоение сахаров. Клетчатка содержит минералы, витамины, пробиотики, пребиотики, участвует в детоксикации, т.е. связывает и выводит токсины, которые попадают в организм из окружающей среды, и тяжелые металлы — связывается с ними напрямую и продвигает их по кишечнику», — рассказала Несвит.

Третий немаловажный пункт для здоровья ЖКТ — пробиотики, т.е. продукты питания, которые содержат полезные бактерии. Они улучшают состав микробиома кишечника, делают его среду неблагоприятной для «плохих» бактерий, уменьшают воспаление, укрепляют иммунную систему.

«Ферментированные продукты — отличный источник пробиотиков. Это продукты, которые получаются в результате процесса микробной ферментации. Под воздействием бактерий получаются новые по вкусовым качествам и свойствам продукты. Например, здоровому человеку можно съедать всего 100–200 г квашеной капусты в день, но употребление ферментированных продуктов не рекомендуется людям с гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения», — заявила она.

При большинстве заболеваний органов пищеварительной системы происходит поражение слизистой желудка, кишечника воспалительным процессом. Профилактика заболеваний ЖКТ заключается в соблюдении полноценного рациона, режима питания, отказе от вредных привычек, достаточной физической нагрузке, умении справляться с проявлениями и последствиями стресса, резюмировала специалист.