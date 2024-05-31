Комары могут переносить туляремию и червей-паразитов

В России нет заболеваний, которые массово передаются с укусами комаров, однако единичные случаи инфекций регистрируются.

Об этом "Известиям" рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "ИНВИТРО-Сибирь" Андрей Поздняков. Комары в России редко переносят опасные заболевания. Однако заражение, например, туляремией возможно. Эта инфекция достаточно широко распространена на территории РФ и может быть опасна для жизни.

Также комары передают лихорадку Западного Нила, вирус японского энцефалита, а также ряд редких вирусов, которые переносят птицы из мест своей миграции.

Заподозрить заражение можно по лихорадке через несколько дней после укуса, нагноению в месте укуса, увеличению лимфатических узлов, сыпи. В южных регионах комары могут быть переносчиками круглых червей. Заражение ими (дирофиляриоз) приводит к образованию нитей или узелков под кожей.

Иногда требуется хирургическое лечение. Чаще всего случаи этого заболевания регистрируются в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, реже — в Московской, Рязанской, Липецкой областях, на Урале и в Сибири.