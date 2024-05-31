Врач перечислила ранние признаки сердечного приступа

Врач Малиновская: одышка и потливость могут быть симптомами сердечного приступа

Одышка и потливость могут быть симптомами сердечного приступа, заявила в беседе с «ФедералПресс» врач Ольга Малиновская. Она добавила, что ранними признаки ухудшения самочувствия станет сильная и внезапно возникшая боль в груди, сохраняющаяся в течение долгого времени, а также вне ее. Помимо этого, к врачу стоит общаться при головокружении, бледности и потливости.

Состояние, при котором сердечная мышца получает меньше кислорода, чем нужно, либо не получает ее совсем, называют острым коронарным синдромом. Нехватка кислорода может вызвать необратимые изменения, спровоцировав гибель клеток сердечной мышцы. Острый коронарный синдром не проходит для сердца бесследно, чаще всего его развитие опасно для здоровья и даже жизни, – уточнила Малиновская.

Врач также напомнила, что по данным ВОЗ ежегодно из-за сердечно-сосудистых заболеваний умирают почти 18 млн человек. У большей части пациентов причиной смерти были инфаркты и инсульты. При этом, инфаркт миокарда врачи могут диагностировать не только у пожилых, но и у людей среднего возраста и подростков.

Кардиолог Ольга Перфильева ранее отметила, что инфаркт миокарда можно отличить от межреберной невралгии по характеру ощущаемых болевых ощущений. При втором заболевании боль носит точечный характер.