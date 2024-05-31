Раскрыт главный из первых симптомов деменции

Ухудшение памяти — первый и главный симптом деменции, рассказала психиатр Ребекка Амарильо. Его она назвала в комментарии для The Sun.

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Доктор отметила, что близкие могут быстрее врачей обнаружить перемены в состоянии здоровья человека. Амарильо сослалась на результаты исследования, которое показало, что у людей, чьи супруги замечали у них проблемы с памятью, на самом деле были повреждения головного мозга.

«Мы понимаем, что изменения в мозге, вызванные болезнью Альцгеймера, начинаются задолго до того, как у пациентов проявляются симптомы, обнаруженные врачом. Комки белка, который, как полагают, убивает клетки мозга при болезни Альцгеймера и деменции, обнаруживаются гораздо позже», — прокомментировала психиатр.

По словам Амарильо, важно обращать внимание на изменения в памяти близких людей, чтобы диагностировать когнитивные нарушения как можно раньше.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала способ снизить риск развития деменции. По ее мнению, вероятность развития старческого слабоумия ниже у тех, кому приходится регулярно проявлять креативность, решать сложные задачи и заставлять мозг работать.