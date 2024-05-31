Врач рассказала, как проверить наличие иммунитета к кори

Узнать, есть ли у человека иммунитет к кори, помогает серологическое исследование крови на наличие антител класса IgG к этому вирусу, рассказала "РГ" инфекционист Европейского медицинского центра (ЕМС) Ирина Давыдова.

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Она подчеркнула, что человек с антителами к кори, как правило, не заболевает. Встречаются исключения, но в этом случае болезнь протекает легко, быстро и не вызывает осложнений.

Кроме этого, по словам врача, привитый человек не может быть носителем вируса кори, он не заразит непривитого.

Давыдова также обратила внимание, что вирус кори крайне нестоек в окружающей среде. Попав в воздух от зараженного человека, он проживет не более 30 минут. Но, учитывая чрезвычайную летучесть вируса, перемещение его со сквозняками и по системе вентиляции из комнаты в комнату, заражение иногда происходит даже при отсутствии непосредственного контакта с больным. Если человек, не имеющий защитного иммунитета от кори, контактировал с больным корью, в запасе есть 72 часа с момента контакта, чтобы вакцинироваться. В этом случае болезнь не разовьется.

Между тем в последние месяцы наблюдался значительный рост заболеваемости корью в России. В 80% случаев болеют взрослые. Эксперты связывают это с массовым "завозом" кори из стран, где вакцинация от нее необязательна, а также со снижением защитных антител у взрослого населения. "Во взрослом возрасте человек теряет защитные антитела, полученные в детстве при вакцинации, поэтому взрослые становятся "легкой мишенью" для вируса", - пояснила врач.

Она напомнила, что корь нередко протекает с развитием тяжелых осложнений. Это заболевание опасно развитием анергии: состояние особенно ослабленной иммунной системы, когда организм теряет способность адекватно противостоять патогенным и условно-патогенным бактериям, вирусам и грибкам с развитием тяжелых, нередко даже смертельных, осложнений. Главная опасность в том, что эти осложнения могут развиться в течение полугода после перенесенной кори. А летальность от нее в некоторых регионах достигает 4%.

Вирус кори проникает в организм человека не только через слизистую оболочку ротоглотки и дыхательных путей, но и через конъюнктиву глаз. Именно поэтому маска не защищает от вируса. Человек без защитных антител в крови после контакта с больным обязательно заразится. Единственная надежная защита от кори - вакцинация.

При этом лучшую защиту от кори получили те граждане, которым в детстве сделали две прививки от кори, говорит основатель мобильного приложения "Справочник врача" Константин Хоманов. Согласно Национальному календарю вакцинации, их делают детям в год и шесть лет. Однако, по его словам, до конца 80-х годов от кори прививали лишь один раз.

Он также подчеркнул, что лекарства от кори не существует, поэтому врачам остается лишь поддерживать работу органов заболевшего.