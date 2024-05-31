Врач поделилась правилом «ТТТ» при мигрени

Для облегчения состояния при мигрени следует находить в тишине, тепле и темноте. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова. Снять боль на пике приступа мигрени практически невозможно, отметила врач. Старинный рецепт от мигрени — ТТТ (тепло, темно, тихо). После эпизода человек может восстанавливаться до двух суток, страдая от слабости, тяжести в голове и дискомфорта в животе (диспепсии).

Врач добавила, что у одних людей приступы мигрени могут повторяться до 15 раз в месяц, у других — раз в несколько лет. Среди больных в два раза больше женщин, первый приступ обычно происходит в молодом возрасте. Чаще болеют люди умственного труда со склонностью к тревожности. До этого невролог рассказала, что для борьбы с причиной мигрени разработаны лекарства — моноклональные антитела к CGRP. Также эффективна ботулинотерапия, а для профилактики приступов — противосудорожные, антидепрессанты, лекарства для лечения заболеваний сердца.

Средств с недоказанной эффективностью (например, Дейс-пирсинга) врач рекомендовала избегать.