Онколог назвал причину развития 20 видов рака

Курение является причиной как минимум 20 форм рака, кроме того, эта вредная привычка приводит к 30 % всех злокачественных опухолей. Об этом рассказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

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«Дело в том, что десятки опасных канцерогенов, входящих в состав табачного дыма, разносятся с током крови по всему организму и воздействуют на все органы и ткани», - пояснил Андрей Каприн в разговоре с РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что основной мишенью рака становятся легкие, ротовая полость, носоглотка, а также вся пищеварительная система: пищевод, желудок, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, кишечник. Кроме того, врач отметил, что курение может провоцировать образование злокачественных опухолей у женщин в молочной железе, шейке матке, мочеточниках. Как подчеркнул Каприн, увлечение сигаретами на 25-30 % является причиной всех злокачественных опухолей.

Врач рассказал, что уже доказано, что отказ от курения приводит к снижению в несколько раз заболеваемости табакозависимыми болезнями. При этом, чем больше стаж курильщика, тем выше вероятность развития рака легких. По мнению специалистов, риск получить такую онкологию в 10 раз у курильщиков выше, чем у некурящих. Также врачи утверждают, что каждые 5 лет отказа от курения снижают риск развития онкологической патологии на 7%.

Ранее стало известно, что пища, которая имеет самый длинный срок годности и содержит большое количество очищенных простых углеводов, является наиболее вредной. Эта еда может стать источником раковых заболеваний.