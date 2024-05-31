Онколог перечислил сладости, опасные для здоровья

Большинство людей по всему миру любит есть сладкое. Но не все осознают, что к выбору сладостей стоит подходить с осторожностью. Как понять, какой сладкий продукт не навредит здоровью, рассказал в беседе с «ФедералПресс» онколог-проктолог Сергей Родимов.

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«Любые продукты питания, которые созданы на производстве, содержат консерванты, часть из которых может являться канцерогенными для организма», – рассказывает врач.

Та пища, которая имеет самый длинный срок годности и содержит большое количество очищенных простых углеводов, является наиболее вредной, объясняет Сергей Родимов. И наоборот, такие натуральные сладости, как фрукты, овощи, мармелад и различные домашние заготовки, для здоровья более безопасны.

Соответственно, как отмечает эксперт, посмотрев на срок годности продукта, можно понять, насколько он безопасен для употребления. Чем короче срок годности, тем, вероятнее всего, безвреднее пища.

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