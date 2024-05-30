Диабет: почему типов больше, чем два, на что они влияют

Мы все знаем, что диабет — это серьезно, опасно для здоровья и неудобно с чисто бытовой точки зрения. Но, тем не менее, довольно легкомысленно относимся и к профилактическим осмотрам у врача, и к своей диете, пока у нас все хорошо и ничего не болит.

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«Вот это „пока гром не грянет“ вообще очень характерно для соотечественников, у нас культура профилактики заболеваний пока еще в зачаточном состоянии. А ведь диабетов гораздо больше, чем два, которыми принято пугать на каждом углу. И это не просто употребление большого количества сахара — точнее, не только оно», — объясняет эндокринолог Эльвира Здомская.

Типы диабета

«Диабет — сложное заболевание, которое может принимать самые разные формы. Помимо наиболее распространенных типов диабета — 1-го, 2-го и гестационного — существует целый ряд других типов диабета, которые не менее важны, их важно вовремя диагностировать, чтобы, если не вылечить человека, то максимально полно обеспечить ему оптимальный уровень жизни», — продолжает Эльвира.

Около 2% людей мира страдают этими другими типами диабета — это, на секундочку, почти 170 миллионов человек! К ним относятся различные типы моногенного диабета, диабет, связанный с муковисцидозом, и диабет, вызванный редкими синдромами.

«Некоторые лекарства, такие как стероиды и антипсихотики, могут привести к развитию других, подчас совсем неизвестных, типов диабета, а также хирургические вмешательства или гормональный дисбаланс. К сожалению, многим из этих людей ставят неправильный диагноз, что приводит к задержкам в получении правильного лечения», — рассказывает Эльвира. Делимся подробностями.

Диабет I типа

При диабете I типа уровень глюкозы (сахара) в крови слишком высок, потому что ваш организм не может вырабатывать гормон, называемый инсулином. Это происходит потому, что организм атакует клетки поджелудочной железы, которые синтезируют инсулин, в результате чего он не вырабатывается вообще. Инсулин необходим всем нам для жизни. Он выполняет важнейшую работу — позволяет глюкозе, содержащейся в нашей крови, поступать в клетки и питать наш организм.

«При диабете I типа ваш организм по-прежнему расщепляет углеводы, поступающие с пищей и напитками, и превращает их в глюкозу. Но когда глюкоза попадает в кровь, инсулин не может обеспечить ее поступление в клетки организма. В результате в крови скапливается все больше и больше глюкозы, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Таким людям постоянно нужны инъекции инсулина», — говорит Эльвира.

Диабет II типа

При диабете II типа инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, не работает должным образом, или поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина. Это означает, что уровень глюкозы (сахара) в крови постоянно повышается.

«Около 90% людей с диабетом в мире имеют диабет именно этого типа. Это серьезное заболевание, которое может остаться на всю жизнь. Диабет II типа без лечения означает, что высокий уровень сахара в крови может серьезно повредить некоторые части вашего тела, включая глаза, сердце и ноги. Это так называемые осложнения диабета. Но при правильном лечении и уходе вы можете жить с диабетом II типа очень долго. Кроме того, крайне важно предотвращать риск его развития», — предупреждает Эльвира.

Гестационный диабет

Гестационный диабет — это диабет, который может развиться во время беременности. Он поражает женщин, которые раньше не страдали от диабета.

«Это означает, что у вас повышенный уровень сахара в крови и вам необходимо тщательно следить за собой и своим малышом. Это включает в себя правильное питание и активный образ жизни. Обычно после родов диабет снова проходит. Диагноз обычно ставится по результатам анализа крови на 24—28 неделе беременности», — говорит Эльвира.

Диабет зрелого типа у молодых — MODY

MODY диабет (Maturity Onset Diabetes of the Young или диабет зрелого типа у молодых). Это редкая форма диабета, которая отличается от диабета I и II типа и часто встречается в семьях. MODY вызывается мутацией (или изменением) в одном гене — существует 14 типов этого подвида диабета!

«Если у кого-то из родителей есть мутация этого гена, то вероятность того, что ребенок унаследует ее, составляет 50%. Если ребенок унаследовал мутацию, то, как правило, MODY развивается у него до 25 лет, независимо от его веса, образа жизни, этнической группы и т. д», — объясняет эндокринолог.

Выявить такой диабет можно путем анализов. Если в семье диабет диагностирован у родителей и бабушек с дедушками, всегда проходите чекапы.

Латентный аутоиммунный диабет у взрослых (LADA)

LADA — это тип диабета, который как бы раздваивается между диабетом I и II типа. В некоторых случаях он больше похож на тип I, а в других — на тип II. Поэтому некоторые врачи называют его диабетом 1,5 типа. Чаще всего вместо него диагностируют другие заболевания, а он тем временем вырастает в полноценный недуг.

Диабет 3 c типа

Диабет типа 3 c — это тип, который развивается, когда другое заболевание вызывает повреждение поджелудочной железы.

«К заболеваниям, связанным с типом 3 c, относятся рак поджелудочной железы, панкреатит, кистозный фиброз или гемохроматоз. Также диабет типа 3 c может развиться, если у вас удалена часть или вся поджелудочная железа из-за других повреждений», — говорит Эльвира.

Диабет, вызванный стероидами

У «качков», принимающих стероиды, может развиться диабет. Это называется диабетом, вызванным стероидами, и чаще всего встречается у людей с повышенным риском развития диабета 2-го типа.

Диабет при муковисцидозе

Диабет при муковисцидозе — наиболее распространенный тип диабета у людей с муковисцидозом.