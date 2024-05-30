Что представляет собой болезнь, с которой боролась Анастасия Заворотнюк

Сегодня стало известно, что ушла из жизни Анастасия Заворотнюк - ей было только 53 года. Последние пять лет популярная актриса боролась с тяжелым онкологическим заболеванием: диагноз "глиобластома" (одна из разновидностей рака мозга) был поставлен ей в 2019 году. Тот же недуг, как писали СМИ, унес жизни Жанны Фриске, Дмитрия Хворостовского, Михаила Задорнова. Насколько распространено это заболевание? Есть ли возможность от него защититься или хотя бы снизить риск заболеть? На эти вопросы "Российской газете" ответил врач-онколог, старший научный сотрудник отделения нейроонкологии НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, кандидат медицинских наук Давид Насхлеташвили.

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Что такое глиобластома и почему она возникает?

"Для начала следует разобраться в терминах. "Рак головного мозга" не совсем корректный термин, так как "рак" - это опухоль, развивающаяся из клеток эпителия, а таких в головном мозге нет. Глиобластома развивается из астроцитов - клеток головного мозга, потому мы говорим, что глиобластома - это первичная злокачественная опухоль головного мозга, отличающаяся самой высокой, четвертой степенью злокачественности. Это значит, что у заболевания есть морфологические и молекулярно-генетические особенности, которые приводят к наиболее агрессивному течению, быстрому прогрессированию", - пояснил Давид Насхлеташвили.

Точные причины возникновения заболевания ученые пока назвать не могут - они активно изучаются, но, как отметил доктор Насхлеташвили, уже достоверно установлено влияние радиации.

"Также при первичных опухолях головного мозга в 5% случаев играет роль наследственный фактор, другие факторы исследуются", - отметил эксперт.

Как часто встречается глиобластома?

"В нашей практике это заболевание встречается достаточно часто, потому как мы - специализированное нейроонкологическое подразделение Онкоцентра имени Блохина. Но в целом, это редкое, орфанное заболевание. Ежегодно в нашей стране выявляется примерно 32 тыс. случаев первичных опухолей головного мозга, из них глиобластома - это 13,5%, то есть около 5 тыс. случаев ежегодно. Это составляет 3 новых случая на 100 тыс. населения страны", - рассказал онколог.

Как диагностируют и лечат глиобластому?

"Как я уже сказал, заболевание высоко агрессивное и редко встречающееся, такие пациенты наблюдаются в клиниках, где есть специализированные отделения нейроонкологии или нейрохирургии", - говорит Давид Насхлеташвили.

Диагностика глиобластомы на первоначальном этапе схожа с диагностикой других заболеваний головного мозга - это МРТ и КТ.

"Чаще всего на эти обследования пациентов направляет невролог, когда к нему обращаются с жалобами на головную боль, двигательные нарушения, головокружение, тошноту, рвоту, судороги, нарушения речи, письма или памяти - специфика симптомов зависит от локализации опухоли в головном мозге, - объясняет эксперт. - Глиобластома, как и другие астроцитарные опухоли, отличается инфильтративным ростом: у нее нет четких границ. Потому лечение всегда комплексное: мы не ограничиваемся только хирургическим удалением опухоли, мы применяем современные схемы химиотерапии, лучевой и таргетной терапии".

По словам онколога, в последние десятилетия прогнозы в лечении глиобластом постепенно улучшаются. Если еще 20-30 лет назад медиана выживаемости оставалась в пределах одного года, то сейчас, благодаря возможностям современной терапии, пациенты могут жить дольше.