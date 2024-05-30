Защитные средства от насекомых могут вызывать аллергию у детей

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин посоветовал не использовать фумигаторы от комаров в течение всей ночи, особенно там, где есть маленькие дети.

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Фумигатор следует включать в помещении за час до сна, при более длительном использовании устройства как у детей, так и у взрослых не исключены аллергические реакции, отметил специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Что касается репеллентов, которые наносятся на одежду или кожу, то следует с особой осторожностью отнестись к их использованию у детей, так как при попадании на кожу может возникнуть раздражение или аллергическая реакция.

Поэтому для ребёнка лучше выбирать те средства, которые наносятся на одежду. Если это грудной ребёнок, рекомендуется опрыскивать коляску, заключил Дубинин.

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