Стало известно, как кофе влияет на болезни Альцгеймера и Паркинсона

Автор и ведущий телепрограммы «Живая еда», врач по специальности Сергей Маломезов заявил, что любители кофе имеют гораздо большую вероятность избежать болезней Альцгеймера, Паркинсона, а также диабета II типа, передает портал «Хибины.ru». По его словам, взрослый человек в сутки может выпить две-три чашки бодрящего напитка совершенно без вреда для здоровья.

Эксперт отметил, что безопасная доза кофеина для любого человека составляет 400 мг. В одной чашке черного кофе объемом 200 мл содержится от 95 до 200 мг. Точнее определить не получится, поскольку все зависит от способа заваривания и сорта.

Врач добавил, что если нет проблем с давлением и сном, то пить кофе можно с удовольствием. По словам Маломезова, эспрессо содержит гораздо меньше кофеина, чем напиток, сваренный в турке. Жители Финляндии являются самыми активными потребителями эспрессо. В день они могут выпить до шести чашек кофе, указал он.

Россиянам ранее рассказали о самых бодрящих видах этого напитка. По словам бариста-тренера Николая Стрельникова, речь идет об американо и колд брю. Бодрым человек становится из-за наличия кофеина. Вещество плохо и долго вымывается водой из зерна. Чем дольше кофе заваривается, тем больше в нем будет кофеина.