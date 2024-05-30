Хирург объяснила, может ли запущенный геморрой перерасти в рак

Между геморроем и раком прямой кишки нет прямой взаимосвязи, заявила в беседе с «Газетой.Ru» хирург-проктолог Анастасия Травникова. Однако, по словам врача, осложнения при запущенном заболевании могут привести к развитию опухоли.

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Осложнения запущенного геморроя таят в себе реальную угрозу. Хронические анальные трещины, образование полипов и гнойно-воспалительные процессы в области прямой кишки (парапроктит), если их не лечить, могут привести к развитию злокачественной опухоли, — уточнила Травникова.

Хирург порекомендовала поскорее обратиться к специалисту за консультацией, так как он сможет составить правильный курс лечения. Травникова напомнила, что из-за появления крови после дефекации многие ошибочно предполагают у себя рак вместо геморроя. Но при онкологии цвет крови имеет более темный оттенок из-за давления каловых масс на опухоль. Помимо этого, в стуле можно увидеть слизь и гной.

Хирург Олег Стацюк ранее назвал одной из главных причин развития геморроя малоподвижный образ жизни. Он также добавил, что в группе риска также находятся курящие и злоупотребляющие алкоголем люди.