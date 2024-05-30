Гастроэнтеролог перечислил болезни, сопровождающиеся тошнотой

Названы опасные болезни, которые сопровождаются тошнотой. Опухоль мозга среди них
Гастроэнтеролог Федосьина: тошнота может быть признаком опухоли мозга. Вообще этот неприятный симптом появляется по множеству причин. Одни — нестрашные, другие же явно указывают на то, что с организмом что-то не так и пора принимать меры. Поэтому в первую очередь нужно узнать, что вызывает тошноту. Подробнее тему раскрыла врач-гастроэнтеролог Европейского медицинского центра Екатерина Федосьина.
Причины тошноты
Патологии центральной нервной системы:
- Инсульт;
- Черепно-мозговая травма;
- Гипертонический криз;
- Воспаление мозговых оболочек (энцефалит, менингит);
- Опухоли головного мозга или его оболочек;
- И другие.
«Кстати, сюда же относится тошнота при укачивании. Она связана с нарушением работы вестибулярного аппарата», — рассказала «Газете.Ru» врач.
Проблемы желудочно-кишечного тракта:
- Аппендицит;
- Гастрит;
- Панкреатит;
- Холецистит;
- Острые кишечные и вирусные инфекции;
- Опухоли желудка и кишечника;
- Непроходимость кишечника;
- И прочие.
Эндокринологические заболевания:
- Сахарный диабет;
- Поражение надпочечников и щитовидной железы;
- И другие.
Интоксикация организма:
- Острое или хроническое отравление;
- Недостаточность функции почек;
- Онкологические заболевания;
- Приём лекарственных препаратов (например, салицилаты, антибиотики, цитостатики).
Другие причины:
- Токсикоз во время беременности;
- Переедание;
- Физические нагрузки после еды;
- Стресс.
Как избавиться от тошноты
Теперь вы понимаете, что причин тошноты великое множество. Для того чтобы убрать её, нужно выяснить, из-за чего именно она появляется. В этом поможет врач.
О том, как лечат тошноту, «Секрету фирмы» рассказала терапевт Ксения Стовбун.
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