Гастроэнтеролог перечислил болезни, сопровождающиеся тошнотой

Гастроэнтеролог Федосьина: тошнота может быть признаком опухоли мозга. Вообще этот неприятный симптом появляется по множеству причин. Одни — нестрашные, другие же явно указывают на то, что с организмом что-то не так и пора принимать меры. Поэтому в первую очередь нужно узнать, что вызывает тошноту. Подробнее тему раскрыла врач-гастроэнтеролог Европейского медицинского центра Екатерина Федосьина.

Причины тошноты

Патологии центральной нервной системы:

Инсульт;

Черепно-мозговая травма;

Гипертонический криз;

Воспаление мозговых оболочек (энцефалит, менингит);

Опухоли головного мозга или его оболочек;

И другие.

«Кстати, сюда же относится тошнота при укачивании. Она связана с нарушением работы вестибулярного аппарата», — рассказала «Газете.Ru» врач.

Проблемы желудочно-кишечного тракта:

Аппендицит;

Гастрит;

Панкреатит;

Холецистит;

Острые кишечные и вирусные инфекции;

Опухоли желудка и кишечника;

Непроходимость кишечника;

И прочие.

Эндокринологические заболевания:

Сахарный диабет;

Поражение надпочечников и щитовидной железы;

И другие.

Интоксикация организма:

Острое или хроническое отравление;

Недостаточность функции почек;

Онкологические заболевания;

Приём лекарственных препаратов (например, салицилаты, антибиотики, цитостатики).

Другие причины:

Токсикоз во время беременности;

Переедание;

Физические нагрузки после еды;

Стресс.

Как избавиться от тошноты

Теперь вы понимаете, что причин тошноты великое множество. Для того чтобы убрать её, нужно выяснить, из-за чего именно она появляется. В этом поможет врач.

О том, как лечат тошноту, «Секрету фирмы» рассказала терапевт Ксения Стовбун.