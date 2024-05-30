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Названы опасные болезни, которые сопровождаются тошнотой. Опухоль мозга среди них

Гастроэнтеролог Федосьина: тошнота может быть признаком опухоли мозга. Вообще этот неприятный симптом появляется по множеству причин. Одни — нестрашные, другие же явно указывают на то, что с организмом что-то не так и пора принимать меры. Поэтому в первую очередь нужно узнать, что вызывает тошноту. Подробнее тему раскрыла врач-гастроэнтеролог Европейского медицинского центра Екатерина Федосьина.

Гастроэнтеролог перечислил болезни, сопровождающиеся тошнотой
© Секрет Фирмы

Причины тошноты

Патологии центральной нервной системы:

  • Инсульт;
  • Черепно-мозговая травма;
  • Гипертонический криз;
  • Воспаление мозговых оболочек (энцефалит, менингит);
  • Опухоли головного мозга или его оболочек;
  • И другие.
«Кстати, сюда же относится тошнота при укачивании. Она связана с нарушением работы вестибулярного аппарата», — рассказала «Газете.Ru» врач.

Проблемы желудочно-кишечного тракта:

  • Аппендицит;
  • Гастрит;
  • Панкреатит;
  • Холецистит;
  • Острые кишечные и вирусные инфекции;
  • Опухоли желудка и кишечника;
  • Непроходимость кишечника;
  • И прочие.

Эндокринологические заболевания:

  • Сахарный диабет;
  • Поражение надпочечников и щитовидной железы;
  • И другие.

Интоксикация организма:

  • Острое или хроническое отравление;
  • Недостаточность функции почек;
  • Онкологические заболевания;
  • Приём лекарственных препаратов (например, салицилаты, антибиотики, цитостатики).

Другие причины:

  • Токсикоз во время беременности;
  • Переедание;
  • Физические нагрузки после еды;
  • Стресс.

Как избавиться от тошноты

Теперь вы понимаете, что причин тошноты великое множество. Для того чтобы убрать её, нужно выяснить, из-за чего именно она появляется. В этом поможет врач.

О том, как лечат тошноту, «Секрету фирмы» рассказала терапевт Ксения Стовбун.

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