Последствия неправильного прикуса, о которых не принято говорить

Довольно трудно найти человека с идеальным прикусом от природы. Так или иначе у каждого можно найти определенные отклонения в строении челюсти. Однако есть случаи, когда ортодонтическое лечение неизбежно. Мы поговорили с ортодонтом Алисой Фещенко, которая рассказала о последствиях неправильного прикуса, о которых вы могли и не подозревать.

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Зубы так или иначе пострадают

С возрастом эмаль неизбежно становится тоньше. Если смыкание неправильное с детства, в будущем не избежать проблем.

«Чем старше мы становимся, тем больше на зубах трещин, сколов, причем приобретаются они зачастую из-за неправильно распределенной нагрузки на зубы. Даже если вам кажется, что у вас хорошее смыкание и вам ничего не мешает, это не говорит о том, что с прикусом нет проблем», — поясняет наш эксперт.

Хотя бы одна консультация ортодонта вам не помешает, чтобы быть уверенным, что вашим зубам ничего не угрожает, либо для того, чтобы вовремя начать лечение.

Появление язв

В течение жизни положение зубов может меняться несколько раз. Не всегда эти перемены удачны.

Алиса:

«Наша челюсть и все ткани растут и в какой-то момент смещение зубов может не совпасть с положением мягких тканей. Вы начинаете натирать зубами определенные части в полости рта, появляются язвочки, которые периодически воспаляются и вообще приносят много дискомфорта».

Еще одно последствие регулярного травмирования мягких тканей — рецессия десны. Корни оголяются, что приводит к их разрушению под воздействием бактерий.

Смещение сустава

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава — частая проблема, к которой приводит неправильный прикус. Конечно, некоторые случае требуют не только вмешательства ортодонта, но и челюстно-лицевого хирурга, когда решить проблему прикуса одними брекетами не получается. Однако в большинстве случаев можно обойтись лечением на брекетах или элайнерах. Сустав же может страдать даже при легких проблемах со смыканием. Если вы замечаете хруст или щелчки в челюсти, стоит обратиться за помощью не только к ортодонту, но и к гнатологу, который занимается непосредственно проблемами челюстных суставов.