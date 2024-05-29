Переживания — неотъемлемая часть жизни. Однако сильный стресс может не просто нанести моральный ущерб, но и вызвать тревожные физические проявления. Иногда все, что вам нужно, — это больше спокойствия.

Варикозное расширение вен

Стресс и высокое кровяное давление идут рука об руку. По мере того как увеличивается уровень вашего беспокойства, повышается и кровяное давление. Проще говоря, организм активнее перекачивает кровь, вследствие чего значительно возрастает нагрузка на вены. Если вы уже страдали варикозным расширением вен, вероятны новые визуальные проявления.

Кашель

Попытки откашляться не дают результата? Задумайтесь о своем текущем уровне стресса. Ком в горле может быть физической реакцией на сильные переживания. Если это ваш случай — попробуйте применить дыхательные практики. Спокойные, продолжительные вдохи успокоят сердцебиение и помогут расслабить мышцы. Главное — снизить уровень стресса, и вы вскоре почувствуете себя лучше.

Хронические приливы жара

Приливы жара в период менопаузы также известны как вазомоторные симптомы. И нет, стресс не является их причиной. Однако ученые доказали, что он может влиять на интенсивность неприятных ощущений. В тяжелых случаях приливы, сопровождаемые ощущением жара, могут происходить около 20 раз в сутки. Таким образом, уровень вашего комфорта во время климакса прямо зависит от степени спокойствия.

Проблемы с кишечником

Не случайно специалисты причисляют синдром раздраженного кишечника к биопсихосоциальным расстройствам: его проявления в значительной степени зависят от состояния нервной системы. Стресс вызывает воспаление и может привести к более тяжелым симптомам. В таком случае вы можете столкнуться с болью в животе, вздутием, нарушением стула.

Низкая фертильность

Что первично — стресс или невозможность зачать ребенка, — ученые спорят давно. Однако недавнее исследование показало, что выявление в крови у женщин высоких уровней альфа-амилазы (этот фермент коррелирует со стрессом) уменьшает шансы на зачатие малыша. Таким образом, специалистам удалось доказать, что стресс влияет на фертильность.

Приступы головокружения

Перепады кровяного давления могут воздействовать на внутреннее ухо, из-за чего могут возникать частые приступы головокружения. Еще одна возможная причина — учащенное дыхание, которое также характерно для стресса. Дыхательная система может не справляться с эффективным усвоением кислорода, что приводит к снижению притока к мозгу обогащенной кислородом крови.

Внезапное выпадение волос

Высокий уровень стресса влияет на стволовые клетки волос, которые способствуют их росту и вырабатывают пигмент. Длительные периоды стресса вмешиваются в естественный процесс, что может привести как в появлению седины, так и к выпадению волос. К слову, женщинам повезло чуть больше, чем противоположному полу, — согласно исследованиям, у мужчин выпадение волос связано со стрессом в два раза чаще.