Минздрав одобрил клиническое исследование препарата «Трабедерсен» против рака

Международные многоцентровые клинические испытания американского препарата для терапии рака поджелудочной железы "Трабедерсен" в комбинации с режимом mFOLFIRINOX одобрены Министерством здравоохранения РФ. Соответствующая запись опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

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mFOLFIRINOX - это один из режимов химиотерапии, применяемых при лечении рака поджелудочной железы. Комбинация веществ включает в себя оксалиплатин, лейковорин, иринотекан и 5-фторурацил.

"Рандомизированное исследование фазы <...> в комбинации с режимом mFOLFIRINOX по сравнению только с режимом mFOLFIRINOX у пациентов с распространенным и нерезектабельным или метастатическим раком поджелудочной железы", - говорится в записи, опубликованной в реестре.

Согласно реестру, цель исследования - определить максимальную переносимую дозу препарата ОТ-101, применяемого в комбинации с режимом mFOLFIRINOX, у пациентов с распространенным и нерезектабельным или метастатическим раком поджелудочной железы.