Врач объяснил, почему загар может привести к раку кожи

В погоне за загаром можно получить солнечные ожоги, которые могут спровоцировать и другие болезни, вплоть до рака кожи. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил врач-невролог Павел Хорошев. Ультрафиолетовые лучи, по его словам, проникают вглубь кожи, повреждая ДНК и разрушая белковые ферменты, что приводит к ее преждевременному старению.

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«Происходит массовая интоксикация, как и при любом ожоге, то есть ткани разрушаются, результаты разрушений поступают в кровь, возникает массовое повреждение почек и большая нагрузка на печень. Человек оказывается в состоянии некомфортном и рискованном», — рассказал врач.

Чтобы не получить солнечный ожог, он призвал пользоваться кремами с максимальной защитой (от 50%), в часы наибольшей солнечной активности (с 11:00 до 16:00) находиться в тени, ходить в светлой одежде и соблюдать питьевой режим.

Врач-дерматолог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого объяснила, как правильно загорать. Начинать летний сезон, по ее словам, стоит с коротких сеансов на солнце, постепенно увеличивая их продолжительность, чтобы кожа успела адапти