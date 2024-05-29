Врач рассказал, что ждет подхвативших «странную» инфекцию на Бали россиян

Семья россиян заразилась неизвестной болезнью на Бали — на теле появляются волдыри и красные пятна, а состояние ухудшается при контакте с водой. Инфекционист Николай Малышев рассказал, что ожидает заболевших туристов на родине.

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— Если бы они летели отсюда, и их допустили бы до полета, можно было бы оставаться спокойными — у нас очень жесткий эпидемический контроль. А вот какие санитарные правила на вылет на Бали — я не знаю, — пояснил медик.

По словам инфекциониста, россиян встретят по прилете и проведут диагностику их состояния. При этом ответственность за информирование диспетчера о подобных пассажирах лежит на бортпроводниках.

Малышев также сообщил, что не знает, могут ли россияне заразить других людей на борту, передает «Московский Комсомолец».

Семья заразилась неизвестной болезнью на Бали. Об этом 29 мая сообщила блогер Анастасия Telegram-каналу Shot. По ее словам, она вместе с семьей приехали в Индонезию на два месяца. В какой-то момент всех членов семьи атаковал вирус, который по признакам похож на ветрянку.

В Японии начала стремительно распространяться «плотоядная болезнь» — опасная инфекция, которая разъедает плоть и в одном случае из трех приводит к смерти от некроза и отказа органов. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, чем был вызван рост заболеваемости и опасен ли вирус для России.