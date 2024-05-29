Врач предупредил, что высокобелковая диета повышает риск онкологии

Высокобелковая диета может повысить риск развития онкологических заболеваний. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Также, по его словам, возникает вероятность появления патологий сердечно-сосудистой системы.

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"Хотя похудение при таком подходе часто протекает успешно, существуют значительные риски для здоровья. Одним из минусов таких диет является неприятный запах изо рта и от тела, что обусловлено высоким содержанием холестерина и насыщенных жирных кислот в продуктах животного происхождения", - сказал Белоусов.

Он добавил, что недостаток энергии, обусловленный углеводным дефицитом, может вызвать снижение общей работоспособности. Специалист подчеркнул, что для поддержания здоровья важен баланс жиров, белков и углеводов.

В 2024 году ученые из университета Отаго в Данидине (Новая Зеландия) обнаружили, что обогащенная глютеном (белком злаковых) диета вызывает воспаление мозга у самцов мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Otago Daily Times.

Сейчас ученые планируют выяснить, возможен ли запуск аналогичной воспалительной реакции у людей, чувствительных к белку злаковых.