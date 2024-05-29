Доктор перечислил причины повышенного гемоглобина

Обезвоживание, курение, хронические болезни легких и почек являются причинами повышенного гемоглобина, заявил доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале. По его словам, также причиной может быть прием мочегонных, слабительных препаратов.

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Кроме того, вызвать понижение гемоглобина могут лихорадка, рвота, проживание в горной местности, апное сна и миома матки. Мясников также назвал нормы гемоглобина: 13,6-16,9 гр/% — для мужчин, 11,9-14,8 гр% — для женщин.

"Второй важный показатель для оценки повышенного гемоглобина — гематокрит: соотношение общего объема крови и объема клеточных элементов. То есть показывает, сколько там жидкости-плазмы, сколько в ней плавает эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Повышенным считается гематокрит 49%", — говорится в сообщении.

Специалист отметил, что не стоит паниковать, поскольку паранеопластические процессы и опухоли очень редко находят при повышенном гемоглобине. Чаще всего врачи останавливаются на том, что это индивидуальный вариант нормы.

Ранее врач-инфекционист, терапевт и нутрициолог Евгений Батаев заявил, что общий клинический анализ крови необходимо сдавать хотя бы раз в год. По его словам, сдавать ОАК рекомендуется даже в том случае, если нет никаких жалоб на здоровье. Это позволит проследить за изменениями в базовых показателях. В некоторых случаях анализы будет необходимо пересдать.