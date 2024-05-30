Стоматолог рассказал, как снизить риск развития кариеса у детей и взрослых

Стоматолог-терапевт, детский стоматолог Людмила Шемякина назвала простой способ борьбы с кариесом. Она отметила, что это подойдёт и детям, и взрослым.

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Стоматолог порекомендовала тщательно полоскать рот после каждого приёма пищи, особенно после сладкого. Можно даже провести дополнительную чистку зубов.

Причём под приёмом пищи врач подразумевает «даже просто укус яблока или глоток кофе».