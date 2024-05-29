Фекальная трансплантация поможет при борьбе с ожирением, заявил эндоскопист

Пересадка фекальной микробиоты помогает при борьбе с избыточным весом, ожирением и метаболическим синдромом, рассказал «Газете.Ru» врач-эндоскопист отделения диагностической и лечебной эндоскопии Сеченовского Университета Андрей Кирюхин.

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Кирюхин отметил, что различные микробы продуцируют соединения, влияющие на метаболизм желчных кислот и иммунную систему.

«Фекальная трансплантация помогает при борьбе с избыточным весом, с метаболическим синдромом. Так, в одном из экспериментов было показано, что когда от мыши с избыточной массой тела пересаживали кишечную микробиоту более «стройной», вторая через какое-то время полнела при том же режиме питания и физической активности. Причем вес было крайне сложно сбросить обратно», — рассказал Кирюхин.

Также известно, что микробиота может влиять на пищевые привычки человека, отметил специалист.

Например, если после еды хочется сладкого, то это может свидетельствовать о большом количестве грибков в микробиоте кишечника, для которых сахар — питательная среда, поэтому они влияют на пищевое поведение человека. При помощи пересадки кала подобные нарушения в составе микробиоты можно будет регулировать с целью коррекции пищевого поведения человека и борьбы с лишним или недостаточным весом.

«В перспективе пересадка кала может стать хорошей альтернативной терапией многих заболеваний. Однако сперва нужно накопить достаточный доказательный материал», — рассказал Кирюхин, подчеркнув, что сейчас процедура проводится только для лечения заболеваний ЖКТ.

Подробнее о том, какие еще болезни можно лечить при помощи пересадки кала, может ли она привести к смерти пациента и где ее проводят в России – в материале «Газеты.Ru».