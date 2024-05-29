Названы болезни, которые можно лечить пересадкой кала

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ), или трансплантация кала, — процедура по пересадке кишечных бактерий для восстановления баланса микробиоты с целью лечения заболеваний кишечника. Однако в будущем методика может быть применена для лечения онкологических, нейродегенеративных и других заболеваний, рассказал «Газете.Ru» профессор, заведующий лаборатории экспериментальной и клинической медицины Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН Виталий Морозов.

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«Среди них такие, как печеночная энцефалопатия, первичный склерозирующий холангит, цирроз, гематологические заболевания, аутизм, онкология, артериальная гипертензия, множественная лекарственная устойчивость, воспалительные заболевания кишечника, синдром хронической усталости, метаболический синдром, аутоиммунные и аллергические заболевания, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, сепсис и даже СOVID-19», — рассказал Морозов.

По его словам, у ученых уже есть отечественный и зарубежный клинический опыт использования трансплантации фекальной микробиоты при многих состояниях.

«Накапливаются новые знания по регуляторному взаимодействию микробиоты кишечника с центральной нервной системой, эндокринными органами, иммунной системой, по влиянию на долголетие. Это открывает новые горизонты для создания медицинских технологий на основе коррекции кишечной микробиоты», — заключил Морозов.

Подробнее о том, как фекальная трансплантация может помочь в борьбе с ожирением, может ли она привести к смерти пациента и где ее проводят в России – в материале «Газеты.Ru».