Онколог объяснил план действий, если у вас нашли рак

Онколог Родимов объяснил план действий, если у вас нашли рак
Любой человек может столкнуться с неожиданным диагнозом, но не все понимают, как правильно действовать дальше. Что нужно делать, если у вас обнаружили раковое заболевание, объяснил в беседе с «ФедералПресс» онколог-проктолог Сергей Родимов.
«В первую очередь нужно нормализовать режим питания, режим сна, исключить стрессовые ситуации и физические нагрузки», – объясняет специалист.
Самое главное – это максимально быстро назначить прием у врача, чтобы обследоваться и составить план лечения, отмечает Сергей Родимов. С момента обнаружения заболевания до начала лечения должно пройти не больше месяца.
Стоит изменить режим питания на легко усваиваемую и содержащую высокое количество белка пищу, советует онколог. Также нужно не перенапрягаться, а «перевести организм в режим покоя».
Не нужно самостоятельно принимать решение об употреблении БАДов. Или начинать использовать солнцезащитные кремы, дополняет врач.
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