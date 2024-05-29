Онколог объяснил план действий, если у вас нашли рак

Любой человек может столкнуться с неожиданным диагнозом, но не все понимают, как правильно действовать дальше. Что нужно делать, если у вас обнаружили раковое заболевание, объяснил в беседе с «ФедералПресс» онколог-проктолог Сергей Родимов.

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«В первую очередь нужно нормализовать режим питания, режим сна, исключить стрессовые ситуации и физические нагрузки», – объясняет специалист.

Самое главное – это максимально быстро назначить прием у врача, чтобы обследоваться и составить план лечения, отмечает Сергей Родимов. С момента обнаружения заболевания до начала лечения должно пройти не больше месяца.

Стоит изменить режим питания на легко усваиваемую и содержащую высокое количество белка пищу, советует онколог. Также нужно не перенапрягаться, а «перевести организм в режим покоя».

Не нужно самостоятельно принимать решение об употреблении БАДов. Или начинать использовать солнцезащитные кремы, дополняет врач.

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